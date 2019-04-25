Тюменских чиновников обвинили в подделке отчетов для министра Кобылкина

Администрация Тюмени вводит в заблуждение жителей относительно количества зеленых насаждений в городе. Об этом в ходе заседания гордумы 25 апреля заявил депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин.

На заседании рассматривался вопрос о выполнении резолюции круглого стола по теме «Проблемы и перспективы рекреационного развития города. Плановый подход к обеспеченности жителей Тюмени зелеными насаждениями, местами отдыха. Экологическая безопасность». Дмитрия Елагина возмутило несоответствие между данными мэрии, по которым в Тюмени 21,2 кв. м. зеленых насаждений на человека (при нормативе 16 кв. м.), и выводами природоохранной прокуратуры, которая еще летом 2018 года заявила, что насаждений в 4,5 раза меньше.

«Это кратно меньше установленного норматива, и администрацией мер по увеличению площади озелененных территорий не принимается, – зачитал Елагин представление тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры. – Напротив, органами МСУ принимаются решения, приводящие к сокращению озелененных территорий за счет изменения функциональных зон».

«На профильной комиссии у нас обсуждения, к сожалению, не получилось, – продолжил депутат. – Председатель комиссии (Алексей Рагозин – прим. ред.), нарушая все этические и моральные нормы регламента, перебивал нас, не давая вести полноценную дискуссию. Как же так получается, что ваши данные разнятся с данными прокуратуры в пять раз?».

В ответ заместитель главы Тюмени Павел Перевалов сообщил, что на документ надзорного ведомства был подготовлен ответ, цифры сверены, больше никаких противоречий с природоохранной прокуратурой нет. После этого Перевалов рассказал о причинах расхождений.

«Природоохранной прокуратурой приведены цифры из пояснительной записки к генплану города Тюмени, которые содержат характеристику отдельных видов озелененных территорий, но не содержат полную информацию о количестве озелененных территорий, приходящихся на одного человека у нас в городе. Это разный счет, это не какое-то противоречие», – отметил замглавы города.

Перевалов добавил, что прокуратуре предоставлены расчеты администрации и методики, согласно которым «действительно цифра составляла 21,2 кв.м. на одного человека». «Противоречия между нашими цифрами и данными прокуратуры никакого не было, просто были разные подсчеты. Мы обе цифры подтверждаем. И в этом давно разобрались», – отметил Перевалов. Присутствовавший на заседании представитель прокуратуры промолчал.

Дмитрий Елагин комментарием чиновника остался недоволен и обвинил мэрию в подтасовке цифр. «Коллегам-депутатам я расскажу, как это делается, потому что Павел Анатольевич опять ушел от ответа, – заявил Елагин. – У нас есть такой район, Петровский остров. Я его прекрасно знаю, это мой избирательный округ. Там три дачных кооператива. Это просто кусок леса, в котором даже гулять нельзя. Мы его к городу присоединили и отчитываемся, что в Восточном административном округе все в порядке с парками, скверами и зелеными территориями».

Координатор коллегии экологов Общественного совета города Тюмени, председатель комиссии Общественной палаты Тюменской области по охране окружающей среды Альберт Фахрутдинов также заявил «Новому Дню», что чиновники мэрии предоставляют недостоверную информацию о состоянии зеленых насаждений в городе.

«Цифры, предоставленные администрацией (21,2 кв. м. зеленых насаждений на человека – прим. ред.), не соответствуют действительности. Согласно письму прокуратуры, площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров составляет всего лишь 1,31 кв. м. на человека, а не 21,2 кв. м.», – рассказал эколог.

По его словам, при подсчете зеленых насаждений общего пользования должны учитываться только парки, сады, скверы и бульвары. Норматив в 16 кв. м. на человека касается именно таких насаждений. Санитарные рощи вдоль транспортных магистралей и железных дорог, деревья и кустарники во дворах и особо охраняемые природные территории (в Тюмени это два крупных зеленых массива – парки Затюменский и Гагарина) в эту категорию не входят. Однако в Тюмени считают все вместе, и в итоге получается цифра 21,2 кв. м. озелененных территорий на человека.

«Думаю, это делается осознанно, с целью введения в заблуждение жителей и депутатов. Сведения об озелененности города предоставляются ежегодно в департамент недропользования и экологии, который делает сводный отчет и передает его в Минприроды РФ, которое ежегодно выстраивает экологический рейтинг. То есть сведения последние несколько лет передаются в Москву в искаженной форме. А Минприроды завышает показатели по данному критерию при выстраивании экологического рейтинга и подготовке госдоклада», – объяснил Фахрутдинов.

Он добавил, что такие действия чиновников нарушают конституционные права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды.

Тюмень, Михаил Калянов

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