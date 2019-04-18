Власти Тюмени грозятся обанкротить тех, кто незаконно вырубает деревья

Администрация Тюмени обанкротит компании, которые занимаются незаконной вырубкой деревьев в городе. Об этом чиновники мэрии заявили в ходе заседания комиссии по градостроительству городской думы 18 апреля.

Директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев рассказал депутатам об очередном ЧП. В 2019 году на улице Кедровая вырубили 2 тыс. деревьев. Несмотря на то, что большинство насаждений относится к поросли, ответственность за их уничтожение наступает как за настоящее дерево.

Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, заявил, что ущерб, наносимый незаконными рубщиками деревьев, измеряется значительными сумами. Он пообещал найти всех нарушителей и наказать.

«Мы всех выявим и всех накажем. Мы добьемся того, чтобы люди за это поплатились в установленном законом порядке, – сказал Перевалов. – Мы пройдем все судебные инстанции, проведем все работы с правоохранительными органами, чтобы привлечь виновное юридическое или физическое лицо к ответственности. Такие действия в 100% случаев приводят к банкротству этого предприятия и полному прекращению его деятельности. Но мы перед этим не остановимся, потому что это абсолютно недопустимая вещь».

В заключении заместитель главы администрации напомнил, что нужно сделать, чтобы получить разрешение на легальную вырубку деревьев.

«Надо своевременно обратиться в департамент городского хозяйства и получить необходимые документы на вырубку, заплатив компенсационную стоимость. Это цивилизованный подход. Кто этим пренебрегает, считая, что им можно в городе делать все что заблагорассудится, очень сильно заблуждаются», – еще раз пригрозил Перевалов.

Напомним, что в прошлом году губернатор Александр Моор признал правоту экологов, критиковавших власти Тюмени за вырубку деревьев, и пообещал в связи с этим изменить подход к формированию бюджета Тюмени.

Тюмень, Виктор Нестерук

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