Общественники подали в суд на гордуму Тюмени

Тюменские общественники подали в суд на депутатов гордумы Тюмени. До 9 сентября народные избранники были обязаны принять решение по вопросу о проведении в городе референдума на тему экспроприации, однако пропустили сроки и ничего не сделали.

Напомним, в начале августа местные активисты образовали инициативную группу, которая выступила за возвращение систем электро-, тепло- и водоснабжения из владения и пользования частников обратно под управление городских властей. С этой целью общественники решили провести местный референдум и спросить горожан – согласны ли они на отъем госактивов у олигархов.

20 августа горизбирком проверил соответствие документов инициативной группы требованиям закона и направил их в городскую думу. «Депутаты были обязаны в течение 20 дней проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям закона. Однако они нарушили сроки, – говорит председатель «Тюменского жилищного комитета» Юрий Рябцев. – Оправданий может быть много, в том числе избирательная кампания, болезнь спикера и его неурядицы с уголовным делом, отпуск заместителя председателя. Но, наиболее вероятно, что действующий состав не захотел «брать грех на душу» по отказу в проведении референдума, связанного с ЖКХ, и оставил его на совесть нового состава думы, который выбирали 9 сентября».

В связи с нарушением закона общественники обратились в суд с требование признать незаконным бездействие городских депутатов и назначить референдум решением суда.

Тюмень, служба информации

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