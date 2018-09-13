Главный следователь Тюменской области вышел на работу

Новый глава СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков официально приступил к исполнению обязанностей в четверг, 13 сентября. Официально коллективу его еще не представили.

Генерал-майор родился в городе Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета по специальности «юриспруденция» работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре города Москвы, в 2003 году был переведен в генпрокуратуру РФ. В 2009 году Кубляков занимал должность замруководителя отдела по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого правого статуса в СК при прокуратуре РФ, затем был назначен заместителем руководителя управления. В мае 2013 года Кубляков был назначен руководителем СУ СКР по Тверской области.

По мнению источников «Нового Дня», Кубляков, получивший военное образование, может усилить блок ФСБ в Тюменской области, что позволит конторе эффективней решать задачи по борьбе с коррупцией.

Тюмень, служба информации

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