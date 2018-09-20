В Тюменской области судили спонсора губернатора Моора

Проблема жителей Ишима, которые жаловались на невыносимую вонь в городе и районе, начала решаться. Суд обязал ЗАО «Племзавод-Юбилейный» и АО «АминоСиб», виновных в распространении неприятных запахов, прекратить сбросы загрязняющих сточных вод.

Ранее Ишимская межрайонная прокуратура совместно с Росприроднадзором провела проверку и выяснила, что племзавод сливает грязные сточные воды в озеро без названия. Пробы показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ даже на противоположном берегу от точки сброса.

«К примеру, в пробах воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены – в 145 раз, железо – в 80 раз, ХПК – в 333 раза, аммоний-ион – в 400 раз», – уточнили в прокуратуре Тюменской области.

Росприроднадзор составил административный протокол в отношении племзавода за нарушение требований к охране водных объектов и оштрафовал предприятие на 30 тыс. рублей. Кроме того установлено, что сточные воды с производственной площадки АО «АминоСиб» и племзавода (обе компании принадлежат Николаю Мамонтову) поступают сначала в озеро, а потом по прорытой канаве к дамбе и по трубе, расположенной в теле дамбы, поступают в болото без названия. Между тем разрешение на сброс сточных вод в болото у племзавода отсутствует. За это его оштрафовали еще на 70 тыс. рублей. Прокуратура направила в суд иск с требованием прекратить сброс загрязненных сточных вод и очистить озера, болота и прилегающие к ним территории.

Стоит отметить, что «Племзавод-Юбилейный» спонсировал Александра Моора на выборах губернатора. Скандальный производитель свинины, который едва не спровоцировал население на митинги, перечислил в фонд кандидата и один миллион рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.09.18

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