Моора на выборах спонсирует предприятие, устроившее «газовую атаку» в Ишиме

Стали известны имена новых спонсоров кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Согласно данным, которые опубликовал избирком, размер избирательного фонда Моора на сегодняшний день составляет 52,7 млн рублей. Из них 26 млн пожертвовали ряд известных предприятий области. К 21 млн рублей, которые передали Моору АО «Мостострой-11», «Тюменский Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» и ЗАО «ЕПРС» добавились пять миллионов от пяти компаний.

Один миллион, в частности, перечислил скандально известный производитель свинины – ЗАО «Племзавод Юбилейный». Этим летом завод стал причиной вони в Ишиме, едва не спровоцировал население на митинги и был оштрафован за сброс загрязненных сточных вод на100 тыс. рублей. Еще один спонсор – ООО «Тюменьбургео», оно пожертвовало кандидату 1 млн. Предприятие примечательно тем, что еще в прошлом году у «Тюменьбургео» не хватало денег на собственных сотрудников. Прокуратура заставила его выплатить задолженность по зарплате в размере почти 7 млн рублей.

По миллиону рублей также перечислили крупный холдинг «Партнер», которым владеет депутат гордумы Тюмени, единоросс Геннадий Разницын, нижневартовское ЗАО «Самотлорнефтепромхим» (гендиректор и учредитель – Ильфат Галимьянов) и томское ООО «Сиам геотест» (владельцы Андрей Житник Александр Савенков).

Кто передал в фонд Моора оставшиеся 26 млн рублей узнать сложно. Как пояснил «Новому Дню» глава избиркома Игорь Халин, комиссия обязана озвучить названия лишь тех компаний, которые сделали взнос в размере более 25 тыс. рублей. То же самое касается физических лиц – если сумма пожертвования меньше 20 тысяч рублей, имя спонсора не публикуется. Таким образом 26 млн рублей в фонд кандидата Моора насобирали «мелочью» примерно с 1,3 предприятий или физлиц.

Тюмень, служба информации

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