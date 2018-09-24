В Тюмени нелегальных мигрантов возили на автобусе с неисправными тормозами

В Тюмени задержали очередной автобус с нелегальными мигрантами. Транспорт ехал в одну из стран ближнего зарубежья. Его арестовали и поместили на штрафстоянку. Более того, выяснилось, что у автобуса была неисправна тормозная система. Инцидент случился 20 сентября 2018 года, рассказали в пресс-службе управления МВД Тюменской области.

«В салоне автобуса находились 32 иностранца. Как выяснили полицейские, в Тюмень гости прибыли ещё в начале летнего сезона в поисках работы»,– рассказали в областном полицейском Главке.

После проверки в отделе иммиграционного контроля полицейские составили 29 административных протоколов по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Нарушителям грозят штрафы от двух до пяти тыс. рублей с выдворением за пределы РФ или без него. Организатор перевозки нелегалов также будет наказан за предоставление транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка. Он может быть оштрафован на сумму до пяти тыс. рублей. Ему также придётся отвечать за то, что автобус был неисправен.

В сентябре это уже не первый случай, когда тюменские полицейские задерживают автобус с мигрантами. Итогом предыдущей операции должно было стать выдворение нескольких человек из страны.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.09.18

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