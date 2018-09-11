В Тюмени силовики нашли автобус, полный нелегальных мигрантов

В Тюмени силовики задержали автобус с нелегальными мигрантами. При проверке документов выяснилось, что 35 из 57 иностранцев, находившихся в транспортном средстве, нарушили правила миграционного учета и не имели документов, дающих право на пребывание на территории России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ, пятеро из них будут выдворены за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службк УМВД по Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области проживает огромное количество гастарбайтеров. В частности много иностранцев трудится на объектах «Сибура». При этом крупнейший нефтехимический проект в Тобольске возводят рабочие, не владеющие русским языком. Неизвестно, как это сказывается на качестве строительства, но в июле незнание русского языка стало одной из причин массовых беспорядков на территории объекта ООО «Сибур Тобольск».

Тюмень, служба информации

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