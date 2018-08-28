Каждый третий в Тобольске – мигрант

Каждый третий человек в Тобольске – мигрант. Численность местного населения в городе составляет около ста тысяч граждан. При этом за 7 месяцев 2018 года сотрудниками полиции на учет по месту пребывания было поставлено 47,7 тыс. человек, из них первично – 15,3 тыс. «В основном это иностранные граждане из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и дальнего зарубежья: Индия, Китай, Турция, Филиппины. Все осуществляют трудовую деятельность на строительной площадке», – сообщила в ходе заседания комиссии по обеспечению правопорядка начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский» Ольга Кирочкина.

На Тобольской промышленной площадке 63 организации привлекают иностранную рабочую силу. Много мигрантов трудится на объектах «Сибура». При этом крупнейший нефтехимический проект возводят рабочие, не владеющие русским языком. Неизвестно, как это сказывается на качестве строительства, но в июле незнание русского языка стало одной из причин массовых беспорядков на территории объекта ООО «Сибур Тобольск».

В полиции говорят, что регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений, совершаемых иностранцами. «Выявляются адреса с фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет. За 7 месяцев 2018 года возбуждено 43 уголовных дела, привлечено к административной ответственности 506 иностранных граждан и граждан РФ. За нарушение режима пребывания на территории России выдворено 62 иностранных гражданина», – сообщила Ольга Кирочкина.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 28.08.18

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