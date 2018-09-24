Студентов ТюмГУ не отчислят за участие в голой вечеринке с «минетами»

Первокурсникам тюменских вузов, раздевшимся догола на посвящении в студенты, отчисление не грозит. Как рассказали «Новому Дню» в ТюмГУ, максимум университет может провести профилактические беседы с учащимися. «Мы ознакомились с видео, но оно не очень хорошего качества, опознать на нем личности наших студентов сложно. Если мы выясним, кто это, то проведем профмероприятия. Отчислять никого не будем», – заявили в пресс-службе университета. Там добавили, что вечеринка устраивалась для учащихся всех тюменских вузов.

В субботу, 22 сентября в тюменском КТЗ «Байконур» прошло посвящение в студенты. Мероприятие было наполнено пошлыми конкурсами. Так, молодым людям предлагали полностью обнажиться или фактически сымитировать минет с партнером, чтобы получить сертификат в тату-салон на тысячу рублей.

Происходящее аудитория снимала на видео, ролики разошлись по всему интернету и попали в федеральную повестку. Ведущий вечеринки Иван Печкин отказался поговорить о конкурсах, он лишь сообщил, что организатором мероприятия была некая екатеринбургская компания. «Новому Дню» удалось выяснить, что речь идет о бизнесмене Руслане Красильникове, владельце «Школы организаторов». Дозвониться до Красильникова не удалось – его сотовые телефоны, как и телефон школы, молчат. В ТюмГУ провели свое расследование и пришли к выводу, что организатором вечеринки является некий Никита Снюсевский. Однако Снюсевский сообщил «Новому Дню», что он лишь лицо проекта и занимался исключительно рекламой, поскольку имеет в Тюмени большую аудиторию в соцсетях.

«Раздеваться никого не заставляли. А в момент данного розыгрыша (шоу) меня даже в клубе не было», – сказал промоутер.

Юристы вуза сейчас готовят заявление в правоохранительные органы. «Нас больше беспокоит другое. Не устраивать гонения на студентов и не сличать лица, а выяснить, кто является организатором подобных конкурсов. Главное выявить причины и условия, способствующие совершению подобного рода деяний, – говорит пресс-секретарь ТюмГУ Елена Дружинина. – У университета нет целей найти виноватых среди студентов. Отчислить или наказать. Каждая ситуация уникальна. Исходя из этого будут приниматься коллегиальные решения комиссией по академической этике ТюмГУ».

Тюмень, служба информации

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