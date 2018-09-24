Следователи ищут организатора вечеринки , где разделись тюменские студенты

Следственный комитет Тюменской области выяснит, кто организовал вечеринку для студентов, где они разделись догола и имитировали оральный секс. Проверку силовики начали после того, как видео с ночного мероприятия попала в Сеть и была опубликована в СМИ. Об этом сообщают в СУ СК Тюменской области. Речь идёт о вечеринке «Посвящение в студенты» в клубе «Байконур» в ночь на 23 сентября 2018 года. Она была презентована как праздник первокурсника в честь начала учёбы.

На съёмке, которую вёл кто-то из посетителей, юноши и девушки стоят на сцене нагие. Они участвуют в конкурсе, где призом является сертификат в тату-салон. На втором видео конкурс проводился конкурс для девушек, целью которого являлось снятие кожуры с банана, зажатого между ног у юношей, без помощи рук.

Ранее в ТюмГУ, студенты которого тоже могли быть на вечеринке, заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Университет пожелал выступить инициатором расследования для проверки законности подобных мероприятий. Организатор до настоящего момента не установлен. Вероятно, им стал предприниматель Руслан Красильников. Его комментарии пока получить не удалось. По словам «лица» проекта – Никиты Снюсевского, он был не в курсе конкурса, но уверен, что раздеваться никого из студентов не заставляли.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.09.18

Студентов ТюмГУ не отчислят за участие в голой вечеринке с «минетами». / В Тюмени нелегальных мигрантов возили на автобусе с неисправными тормозами. / Богач, бедняк: кто такие новые депутаты гордумы Тюмени. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»