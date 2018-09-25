В Тюмени травят и избивают участников развратной студенческой вечеринки

В Тюмени началась травля студентов, принимавших участие в скандальной голой вечеринке с «минетами». Об этом «Новому Дню» рассказал «лицо» проекта Никита Снюсевский. По его словам, молодым людям поступают сообщения и звонки с угрозами. «Угрожают не только тем, кто раздевался, но и ведущему конкурсов, и мне. Ведущий практически не может выйти из дома, почистил свои аккаунты. Мне пишут – давай встретимся, разберемся», – говорит Снюсевский.

По его словам, одного из участников вечеринки уже избили. «Будет неправильно, если я уточню, о ком идет речь. Думаю, что человек напишет заявление в полицию» – сказал Никита Снюсевский. Он особо подчеркнул, что не является организатором вечеринки и не имеет отношения к пошлым конкурсам. «Конкурс был неадекватен, я против того, что было на сцене. Но я был не в курсе. Я даже в зале не был в это время – ко мне приехала моя девушка из Москвы и мы с ней были в отеле», – сказал Снюсевский.

Никита отказался отвечать на вопрос, кто был инициатором конкурса. Он лишь уточнил, что организатором всей вечеринки является бизнесмен Руслан Красильников, владелец Школы организаторов». Телефоны Красильникова до сих пор недоступны. Ведущий Иван Печкин на вопрос об угрозах ответил «без комментариев» и бросил трубку.

Напомним, в субботу, 22 сентября в тюменском КТЗ «Байконур» прошло посвящение в студенты. Мероприятие было наполнено пошлыми конкурсами. Так, молодым людям предлагали полностью обнажиться или фактически сымитировать минет с партнером, чтобы получить сертификат в тату-салон на тысячу рублей. Происходящее аудитория снимала на видео, ролики разошлись по всему интернету и попали в федеральную повестку. Юристы ТюмГУ, студенты которого предположительно были на сцене, готовят заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет уже начал проверку.

Тюмень, служба информации

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