В Заводоуковске пьющая мать издевалась над дочерью-инвалидом

В Заводоуковске следователи забрали из полиции уголовное дело в отношении пьющей матери, которая издевалась над дочерью-инвалидом. Потерпевшей стала 22-летняя девушка. Силовики установили, что её мать 1977 года рождения не ухаживает за ней, ведёт антиобщественный образ жизни. Более того, были случаи, когда девушка голодала.

«С 20 по 22 августа 2018 года женщина оставила дочь одну в квартире. При этом она знала, что девушка имеет врождённое заболевание, первую степень инвалидности, не в состоянии самостоятельно себя обслуживать и принимать меры к самосохранению. Два дня девушка не ела и не пила, за ней никто не ухаживал», – рассказали в следственном управлении СК Тюменской области.

Следователи уверены: в течение многих лет за инвалидом никто из органов, которые должны это делать, не следил. Возможно, никто не проверял, в каких условиях она живёт. «С 24 февраля 1996 года по 22 августа 2018 года в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей неустановленными должностными лицами органов соцзащиты девушка находилась в опасной обстановке. За ней не ухаживали должным образом, не кормили, не лечили», – говорится в сообщении СУ СК.

Уголовные дела возбуждены и в отношении матери, и в отношении сотрудников органов соцзащиты по статьям «угроза убийством», «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии», «халатность».

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 26.09.18

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