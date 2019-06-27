Глава СКР Бастрыкин займется тюменскими чиновниками, допустившими истязание инвалида

В Тюменской области судили жительницу Заводоуковска, которая издевалась над дочерью-инвалидом. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что она не ухаживала за 22-летней девушкой и оставляла ее без еды.

«С 20 по 22 августа 2018 года, зная, что дочь в силу имеющегося врожденного заболевания не в состоянии самостоятельно себя обслуживать и принимать меры к самосохранению, мать оставила ее без помощи одну в квартире. В результате в течение этого времени пострадавшая не получала питания, воды и надлежащего ухода, то есть находилась в опасном для жизни и здоровья состоянии», – напоминают в СУ СКР по Тюменской области.

В отношении нерадивой матери были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством», «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению», также «Истязание».

Сама пострадавшая сейчас восстанавливается в одном из реабилитационных центров. Условия ее жизни находятся на контроле в центральном аппарате СКР. При этом тюменские следователи уверены, что в течение многих лет за инвалидом никто из органов, которые должны это делать, не следил.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил истребовать для изучения в центральном аппарате материалы в отношении должностных лиц государственных органов социальной поддержки и защиты инвалидов, и при наличии оснований дать их действиям (бездействию) правовую оценку.

Тюмень, служба информации

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