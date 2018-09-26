Причину пожара в тюменском магазине Rich Family установят заново

Московские эксперты выяснят, почему сгорел гипермаркет детских товаров Rich Family в Тюмени. О повторной пожарно-технической экспертизе суд попросили учредители компании СПЭРО-ЛТД, которой принадлежит сгоревшее здание. От причины возгорания зависит дальнейшая судьба спора между собственником здания и его арендатором.

Ранее эксперты МЧС заявили, что пожар произошел из-за аварийной работы электрооборудования (аккумуляторная батарея гироскутера), однако в самой экспертизе указали «короткое замыкание». В Rich Family уверены, что не обязаны возмещать убытки в случае замыкания электропроводки, за состоянием которой должен был следить арендодатель.

В решении арбитражного суда Тюменской области говорится, что до 22 октября эксперты московского «Центра Пожарных экспертиз» должны ответить на вопросы о том, где находился очаг пожара, в чем все-таки была его причина и почему не сработали системы автоматического пожаротушения и оповещения, за работу которых отвечал арендатор.

Напомним, пожар в здании на ул. ул. Кремлёвская 39 А произошел 5 апреля 2018 года. В ходе него полностью сгорел гипермаркет детских товаров Rich Family. Весь уничтоженный товар был застрахован. Изначально специалисты МЧС озвучивали две версии ЧП: короткое замыкание электропроводки или поджог. Однако потом заявили, что причиной стала аварийная работа электрооборудования.

Компания СПЭРО-ЛТД, одним из совладельцев которой является сын экс-сенатора Степана Киричука Алексей Киричук, подала иск в суд на Rich Family. Арендодатель требует заплатить ему ущерб в размере 197,5 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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