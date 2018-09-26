Заместитель генпрокурора прибыл в Тюмень

Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский работает в среду, 26 сентября, в Тюмени. Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе генпрокуратуры в УрФО. Гость намерен познакомиться с руководством прокуратуры субъекта. Более подробные планы г-на Малиновского не раскрываются.

Это третий регион «тюменской матрёшки», где побывает новый руководитель ведомства. Накануне он посетил Югру. А на прошлой неделе познакомился с коллективом прокуратуры Ямала.

Тюмень, служба информации

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