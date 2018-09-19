Новый заместитель генпрокурора работает на Ямале

Новый глава управления генпрокуратуры в УрФО Владимир Малиновский в среду, 19 сентября, работает на Ямале. Об этом агентству «Новый День» сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Серебренников. Он пояснил, что поездка руководителя носит рабочий характер. Малиновский познакомится с личным составом прокуратуры Ямала. Запланированы также поездки и в другие регионы Урала. Однако точная дата их пока не называется.

Владимир Малиновский приступил к обязанностям 14 сентября 2018 года.

Не так давно в прокуратуре Ямала произошло новое назначение – пост заместителя главы ведомства получил Дмитрий Разуваев. Он займётся надзором за уголовно-процессуальной деятельностью.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.09.18

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