В Тюмени продавали шаурму с зараженным соусом

Стало известно, чем отравились жители Тюмени в кафе «Восточный дворик». За два дня сразу восемь человек заболели острым гастроэнтеритом, поев в заведении шаурму. Когда в точку общепита пришел с проверкой Роспотребнадзор, выяснилось, что шаверма из «Восточного дворика» была обсеменена Proteus mirabilis. Бактерии нашлись в чесночном и томатном соусах собственного производства и смывах с инвентаря. Источником инфекции был сотрудник кафе.

Также на предприятии выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Отсутствовали централизованное водоснабжение и канализование, сотрудники кафе работали без медицинского осмотра и т.д. Решением суда «Восточный дворик» был закрыт на три месяца. «Роспотребнадзор готов оказать безвозмездную помощь пострадавшим при получении услуг общественного питания в кафе «Восточный дворик» (ул. Широтная, 80/5) в части подготовки исков в суд», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что на днях суд закрыл в Тюмени еще одно похожее заведение – кафе «Шаурмен» на ул. 50 лет Октября. Там были обнаружены различные нарушения санитарного законодательства. В том числе отсутствие медкнижек у сотрудников и документов, подтверждающих проведение дезинсекции и дератизации. «Шаурмен» был закрыт на 40 суток.

Тюмень, служба информации

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