Тюмень отдаст Югре почти все дополнительные деньги из «Сотрудничества»

Тюменские власти увеличат бюджет программы «Сотрудничество» на 2018 год на предстоящем октябрьском заседании на 5,4 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте поправок бюджет области на 2018 год. Деньги пойдут в основном в Югру. Небольшая сумма достанется двум соцобъектам Ямала на охрану, сообщает агентство «Новый День». Дополнительные средства в программе появились за счёт увеличения бюджета Тюменской области на 39 млрд рублей.
Югорчане получат 2,3 млрд рублей на выплаты для улучшение жилищных условий. Власти посчитали – деньгами воспользуются 1470 семей. Также около 9,7 млн рублей распределят между неработающими пенсионерами из ХМАО, которые живут в Тюменской области.
На социальные выплаты и услуги югорчанам потратят ещё 1,8 млрд рублей.
Кроме того, деньги из «Сотрудничества» потратят на оборудование и изготовление технических планов по строительству авторечвокзала в посёлке Березово: 16,4 млн рублей.
Югра получит финансирование из программы трёх регионов на покупку зданий для отделения Нефтеюганской районной больницы в Пойковском, больницы в Федоровском, районной больницы в Ханты-Мансийске, ФАПа в селе, ФЦ в Советском. На это уйдёт ещё 1,2 млрд рублей.
Ямалу достанется около 7,2 млн рублей. Деньги направят на охрану противотуберкулёзного диспансера в Тарко-Сале и охрану лечебного корпуса реабилитационного центра «Большой Тараскуль».
Соответствующие цифры указаны в проекте поправок в бюджет Тюменской области на 2018 год. На предстоящем заседании областной думы 4 октября их должны утвердить депутаты.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 28.09.18
Тюменские власти заработали миллионы на банковских вкладах. / Тюменские власти платят за проект «Яндекс.Новости». / Куйвашев, Комарова, Кокорин и Дубровский сдают позиции: вышел новый рейтинг устойчивости губернаторов. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»