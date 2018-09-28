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Пятница, 28 сентября 2018, 14:55 мск

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Тюмень отдаст Югре почти все дополнительные деньги из «Сотрудничества»

Тюменские власти увеличат бюджет программы «Сотрудничество» на 2018 год на предстоящем октябрьском заседании на 5,4 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте поправок бюджет области на 2018 год. Деньги пойдут в основном в Югру. Небольшая сумма достанется двум соцобъектам Ямала на охрану, сообщает агентство «Новый День». Дополнительные средства в программе появились за счёт увеличения бюджета Тюменской области на 39 млрд рублей.

Югорчане получат 2,3 млрд рублей на выплаты для улучшение жилищных условий. Власти посчитали – деньгами воспользуются 1470 семей. Также около 9,7 млн рублей распределят между неработающими пенсионерами из ХМАО, которые живут в Тюменской области.

На социальные выплаты и услуги югорчанам потратят ещё 1,8 млрд рублей.

Кроме того, деньги из «Сотрудничества» потратят на оборудование и изготовление технических планов по строительству авторечвокзала в посёлке Березово: 16,4 млн рублей.

Югра получит финансирование из программы трёх регионов на покупку зданий для отделения Нефтеюганской районной больницы в Пойковском, больницы в Федоровском, районной больницы в Ханты-Мансийске, ФАПа в селе, ФЦ в Советском. На это уйдёт ещё 1,2 млрд рублей.

Ямалу достанется около 7,2 млн рублей. Деньги направят на охрану противотуберкулёзного диспансера в Тарко-Сале и охрану лечебного корпуса реабилитационного центра «Большой Тараскуль».

Соответствующие цифры указаны в проекте поправок в бюджет Тюменской области на 2018 год. На предстоящем заседании областной думы 4 октября их должны утвердить депутаты.

Тюмень, служба информации

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