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Пятница, 28 сентября 2018, 12:50 мск

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Тюменские власти заработали миллионы на банковских вкладах

Фото Pixabay

Доходы бюджета Тюменской области на 2018 год будут увеличены на 39 млрд рублей – до 173,3 млрд. Соответствующие поправки в закон примут областные депутаты на заседании 4 октября. Такая корректировка стала возможна в основном за счет роста налога на прибыль предприятий. Однако дополнительные доходы удалось получить и из других источников. К примеру, размещая бюджетные средства на банковских депозитах, область заработала 2,8 млрд рублей, то есть на 800 миллионов больше, чем рассчитывала.

Что касается доходов от сдачи в аренду госимущества, от пользования недрами и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, от поступлений по акцизам – они скорректированы в сторону уменьшения. Расходы областного бюджета предлагается увеличить на сумму 15,9 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на программы «Сотрудничество» (5,3 млрд) и «Развитие жилищного строительства» (1 млрд), на ЖКХ (748 млн рублей выпадающих доходов получат ресурсники), здравоохранение (134 млн), образование (845 млн), культуру (227 млн) и т.д.

Одни из самых интересных трат – по статье «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» (191,4 млн) Власти сообщили, что намерены платить за реализацию мероприятий на обеспечение информирования жителей области о социальном-экономическом развитии Тюменской области. Один из пунктов называется «Реализация комплексных медиапроектов в региональных, окружных и федеральных СМИ, в т.ч. «Яндекс.Новости», «В Тюмени нефти нет», информационно-просветительского проекта, рассказывающего о достижениях и проектах за последние 8 лет».

Как сообщил «Новому Дню» глава профильного Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, на реализацию проекта «Яндекс.Новости» уйдет менее процента от общей суммы.

Тюмень, служба информации

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