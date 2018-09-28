Тюменские власти платят за проект «Яндекс.Новости»

Правительство Тюменской области намерено платить деньги за проект «Яндекс.Новости». Траты «зашиты» в статью информирование жителей о социальном-экономическом развитии области, сообщает агентство «Новый День». В правительстве уверяют, что речь идёт о мониторинге – им важно, сколько и на какой позиции «провисела» в «Топе-Яндекса» та или иная новость. При этом в правительстве заявляют: речь не идёт о коммерческих отношениях с поисковиком. Вместе с этим чиновники не стали отвечать на вопрос, почему исследуется именно «Яндекс», а не все публикации в целом. Ещё одна новая статья расходов – фильм для тех, кто не понимает, что Тюменская область не является нефтегазодобывающим регионом.

Власти Тюменской области подготовили поправки в бюджет на 2018 год – благодаря дополнительным налогам чиновники получат более 39 млрд рублей. Из этой суммы 168 млн рублей пойдёт на информирование жителей о развитии региона. Чиновники уверяют: на проект «Яндекс.Новости» будет потрачено менее процента этой цифры.

Интерес данная статья расходов бюджета представляет в связи с тем, что «Яндекс.Новости» формируют информационную картину дня для всех жителей области, показывая самые актуальные темы дня на главной странице поисковика. В сервисе всегда говорили, что влиять на неё никто не может, в том числе с помощью коммерческих контрактов. Между тем известно, что власти могут быть заинтересованы в формировании благоприятной для них картины дня, исключении «плохих» новостей и включении «хороших».

Пояснение агентству «Новый День» дал глава департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Павел Белявский. Он сообщил, что бюджет заплатит некоему госучреждению за мониторинг. Белявский назвал это «авторегистратором» того, что размещено на «Яндекс.Новостях».

«Автоматизированные алгоритмы «Яндекса» дают комплексное обобщение того, как СМИ видят картину дня в Тюменской области. Но это динамическая картина. Например, новость может прожить в топе час, максимум подняться на 13 позицию и уйти. Но при этом это может быть важная новость о социальных проблемах. Мы отдаём такую информацию в профильные департаменты для решения этой проблемы», – говорит г-н Белявский. Он не стал объяснять, почему власти не могут просто мониторить СМИ в поисках социально-значимых тем и проблем. Для чего чиновникам нужно знать, сколько та или иная новость провисела в «Яндексе»?

Получить комментарии от сервиса «Яндекс.Новости» не удалось: редакция отправила письмо в техподдержку проекта, но там ответили, что общаться с прессой никто не будет, так как это не СМИ.

Журналисты находили примеры взаимодействия чиновников и сервиса «Яндекс.Новости». В 2014 году РБК проводило большое расследование о попытке московских властей влиять на формирование «Топ-Яндекса», включая в него новости о работе мэра Сергея Собянина. Для этого одинаковые положительные новости о мэре размещались сразу в нескольких подконтрольных СМИ, чтобы сервис «Яндекс.Новости» посчитал эту тему важнейшей. РБК предполагало, что вместе с этим шли работы по исключению негативных новостей, которые бы формировали отрицательный имидж власти. Фактически, речь шла о попытке цензуры с помощью технических средств.

«В Тюмени нефти нет»

Есть ещё одна интересная статья в дополнительных расходах бюджета области. В разделе «информирование жителей о социальном-экономическом развитии Тюменской области» запланирован медиапроект «В Тюмени нефти нет». Как пояснил г-н Белявский, это небольшой ролик, рассказывающий о том, как устроена экономика региона. «До сих пор у некоторых людей есть убеждение, что это нефтяной регион. Даже некоторые гости, приехавшие знакомиться с инвестпроектами, хотят увидеть «качалки». Поэтому возникла необходимость сделать такую историю, чтобы отправлять партнёрам», – объясняет собеседник.

Тюмень, служба информации

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