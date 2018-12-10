Моор даст департаменту Белявского 4 млрд рублей на пиар и нравоучения

Тюменские власти потратят на программу «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» 4 млрд 473 млн рублей. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Мором 3 декабря, бюджетные средства пойду на информирование населения о жизни региона, на социальные исследования и мониторинг СМИ, а также на формирование гражданской позиции у молодежи.

Программа рассчитана на семь лет – до 2025 года Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики, который возглавляет Павел Белявский, будет ежегодно осваивать более 620 млн рублей.

Эти деньги будут потрачены на обеспечение деятельности ГАУ «ТюменьМедиа» и АНО «Агентство современных коммуникаций» (только в 2019 году на эти медиаресурсы выделят более 204 млн рублей), на проведение различных фестивалей и конкурсов, таких, к примеру, как «Православие и СМИ» (140 тыс. руб. в 2019 году), на субсидии СМИ, господдержку областных газет (почти 131 млн руб. в 2019 году) и т.д.

На опросы планируется выделять по 54 млн рублей в год, на вовлечение молодежи в некую соцпрактику – по 168 млн в год, на «обеспечение функционирования инфраструктуры молодежной политики, общественных пространств» – примерно по 80 млн в год, на проекты, направленные на формирование системы ценностей молодежи – по 50 млн в год.

Поскольку ни одна строка не расшифрована и детализированного перечня мероприятий программы нет, понять, на что конкретно пойдут бюджетные миллиарды и каким образом чиновники намерены формировать систему ценностей у молодых тюменцев, невозможно.

Цели программы также весьма туманны. Так, удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти к 2025 году должна составить не менее 72%. А удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность по направлениям молодежной политики, – до 55%. При этом методикой расчета данные показатели не обладают.

Любопытно, что среди рисков, способных помешать реализации программы, чиновники указали ухудшение экономической ситуации и снижение конкурентоспособности СМИ социальной направленности. Минимизировать их правительство намерено с помощью оптимизации производственных процессов в СМИ и развития новых, менее затратных форм массовых коммуникаций.

Тюмень, новый День, служба информации

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