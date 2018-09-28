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Пятница, 28 сентября 2018, 17:17 мск

Новости Тюмень

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Тюменские чиновники назвали муниципалитет, жители которого больше всех недовольны властью

Тюменские власти измерили удовлетворенность населения работой муниципальных органов. Чиновники выясняли, довольны ли люди организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами и т.д.

По итогам опросов, проведенных в 2017 году, наибольшее количество неудовлетворительных оценок (27,4% от числа опрошенных) и наибольший рост неудовлетворенности (на 18%) по сравнению с 2016 годом получили власти Юргинского района.

В 2017 году в 9 муниципальных образованиях рост отрицательных оценок по сравнению с 2016 годом составляет от 0,3% до 3%, еще в 5 территориях – от 5% до 9,6%, в Вагайском и Сорокинском районах число неудовлетворенных увеличилось на 12% и 15,8% соответственно.

В Аромашевском и Сладковском районах отсутствуют неудовлетворительные оценки деятельности руководителей. В четырех муниципальных районах (Казанском, Бердюжском, Армизонском, Голышмановском) количество неудовлетворенных граждан составляет менее 5%.

По сравнению с 2016 годом в 9 муниципальных образованиях увеличилось количество граждан, удовлетворенных деятельностью руководителей, наибольшее увеличение отмечается в Аромашевском (+8,1 %), Уватском (+5,4 %), Тобольском (+3,4 %) районах и в Тюмени (+4 %).

В целом за 2017 год не было значений критериев ниже пороговых 40 процентов и снижения значений удовлетворенности по отношению к прошлому году более чем на 30%. «Таким образом, жителями муниципальных районов и городских округов, принявших участие в опросе, дана положительная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления и руководителей», – резюмируют в Департаменте экономики Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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