Тюменских школьников кормят сырыми котлетами и холодными сосисками

Родители учеников из разных тюменских школ пожаловались в Роспотребнадзор на плохое питание в образовательных учреждениях города.

По их словам, детей кормят холодной, невкусной и некачественной едой. В одном случае это были полусырые котлеты, в другом – холодные макароны с солеными огурцами. В жалобе также говорится о несогласованном меню (из-за недостаточного количества порций ребенку вместо биточков положили сосиску), некачественных продуктах и нарушении санитарных норм.

Все жалобы Роспотребнадзор передал в прокуратуру. Там выяснили, что организатором питания является ООО «ОМС Лечебное питание» из Новокузнецка. Предприятие выиграло тендер и в сентябре начало кормить тюменских школьников.

«В связи с жалобами прокуратура потребовала провести внеплановую проверку «ОМС Лечебное питание». Срок проверки – до 29 октября 2018 года», – сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.10.18

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