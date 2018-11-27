Тюменских школьников кормили продуктами непонятного происхождения

В Тюмени проверили оператора школьного питания – «ОМС-Лечебное питание» из Новокузнецка. Предприятие выиграло тендер и в сентябре начало кормить тюменских школьников, однако через пару недель родители учащихся пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор на качество питания.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов, не соблюдались требования к условиям хранения, нарушались технологии приготовления блюд и т.д.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области составило пять протоколов об административных правонарушениях в отношении организации и его должностного лица. Они направлены для рассмотрения в компетентные органы.

В октябре 2018 года школы расторгли договоры с новокузнецкой компанией. Теперь она должна вернуть родителям остаток денег до 30 ноября.

«Учитывая, что надлежащее содействие родителям в возврате денежных средств ни департаментом образования администрации Тюмени, ни подведомственными ему образовательными организациями не оказано, прокуратурой Тюмени внесено представление в адрес главы города, – рассказали в прокуратуре области. – Учитывая, что «ОМС-Лечебное питание» расположено и ведет свою деятельность на территории другого субъекта, прокурором области направлена информация в адрес прокурора Кемеровской области о необходимости осуществления контроля за проведением работы с родителями обучающихся школ Тюмени по возврату денег».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.11.18

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