Тюменский мэр отбирал у подчиненных часть зарплаты

Бывший глава администрации Московского муниципального образования Андрей Егоров выписывал премии своим подчиненным, а затем забирал у них часть денег себе.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, таким способом мэр обогащался с 2016 по 2018 год, пока им не заинтересовались силовики. На днях в администрации Московского муниципального образования Тюменского района был проведен обыск и изъята документация.

«В отношении бывшего главы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотреблении должностными полномочиями), обвинение предъявлено. Следователем Тюменского межрайонного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками отдела УЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» проведен обыск в администрации Московского муниципального образования Тюменского района, изъята необходимая документация», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. В областном полицейском главке добавили, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба превышает миллион рублей.

Напомним, Егоров уволился из администрации весной 2018 года. На этом месте он успел проработать чуть меньше трех лет. В июле 2018 Андрея Егорова сменил Михаил Захаров.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.10.18

Тюменских школьников кормят сырыми котлетами и холодными сосисками. / В Тобольске подожгли службу судебных приставов. / Utair сказал, кто виноват в вынужденной посадке самолёта в Сочи. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»