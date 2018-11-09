Тюменский мэр, обиравший подчиненных, потратил деньги неизвестно на что

В Тюменской области будут судить бывшего главу Московского муниципального образования Тюменского района Андрея Егорова. Как сообщает прокуратура области, обвиняемый забрал у подчиненных 1,1 млн рублей премиальных. По версии следствия, с апреля 2016 года по апрель 2018 года глава издавал распоряжения о выдаче нескольким работникам премий в повышенном размере, а затем отбирал часть денег.

«Часть премий сотрудники отдавали обратно главе, который тратил их в личных целях, а так же на представительские расходы, приобретение продуктов, подарков, хозяйственные нужды и другие цели», – пояснили в надзорном ведомстве. Там не смогли уточнить, что конкретно покупал бывший мэр.

Потерпевшими по делу признаны три работника. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). В ближайшее время материалы будут направлены в Тюменский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу. Егорову грозит наказание в виде штрафа (от 100 тыс. до 300 тыс. руб.), принудительных работ до 5 лет или даже лишения свободы на срок до 7 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.11.18

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