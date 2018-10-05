российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 октября 2018, 14:47 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Высокопоставленный силовик покинул Тюмень ради новой должности

Фото Pixabay

Роман Тютюник, до последнего времени занимавший должность первого заместителя прокурора Тюменской области, в понедельник, 8 октября, заступает на должность прокурора Республики Калмыкия. Соответствующий указ президента был подписан во вторник, 2 октября. В надзорном ведомстве Калмыкии не смогли пояснить, когда новый прокурор республики приступит к выполнению своих обязанностей.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области подтвердила смену места работы Тютюника. Там не смогли сказать, кто займет ставшее вакантным место. «Приказа о назначении нового зампрокурора из генпрокуратуры еще не поступало», – сообщили в ведомстве.

Роман Тютюник был представлен на согласование главе Калмыкии Алексею Орлову 13 июля, но до последнего времени продолжал работать в Тюмени. «Новый День» спрогнозировал карьерный рост Тютюника в июне 2018 года, когда он получил чин государственного советника юстиции 3 класса, что эквивалентно армейскому званию генерал-майора.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.10.18

Бывшего замначальника ишимской колонии осудили за подлог. / Тобольских судебных приставов взорвал бывший депутат. / В Тюмени задержан директор «Тюменской авиабазы». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров