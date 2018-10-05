Высокопоставленный силовик покинул Тюмень ради новой должности

Роман Тютюник, до последнего времени занимавший должность первого заместителя прокурора Тюменской области, в понедельник, 8 октября, заступает на должность прокурора Республики Калмыкия. Соответствующий указ президента был подписан во вторник, 2 октября. В надзорном ведомстве Калмыкии не смогли пояснить, когда новый прокурор республики приступит к выполнению своих обязанностей.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области подтвердила смену места работы Тютюника. Там не смогли сказать, кто займет ставшее вакантным место. «Приказа о назначении нового зампрокурора из генпрокуратуры еще не поступало», – сообщили в ведомстве.

Роман Тютюник был представлен на согласование главе Калмыкии Алексею Орлову 13 июля, но до последнего времени продолжал работать в Тюмени. «Новый День» спрогнозировал карьерный рост Тютюника в июне 2018 года, когда он получил чин государственного советника юстиции 3 класса, что эквивалентно армейскому званию генерал-майора.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.10.18

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