В Тюмени мужчина забил больную мать гантелью

В Тюмени мужчина убил больную мать спортивным снарядом, так как разозлился на неё. ЧП произошло 11 октября 2018 года. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Мужчина ухаживал длительное время за больной матерью. 11 октября рано утром он разозлился на неё и нанес ей не менее пяти ударов по голове металлической гантелей. Женщина скончалась на месте», – описали обстоятельства ЧП в следственном управлении СК по Тюменской области.

Обвиняемый заключен под стражу. Назначены экспертизы.

Тюмень, служба информации

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