Тюменца, который убил мать гантелей, будут лечить

Тюменец, который убил больную мать гантелей, признан невменяемым. Таковы данные психолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что мужчина ухаживал за матерью, в один из дней у него возник приступ ярости и он её убил. Расследование дела завершено.

«Ранним утром 11 октября 2018 года мужчина нанёс матери не менее пяти ударов по голове металлической гантелей. От полученных травм женщина скончалась на месте. Специалисты доказали, что злоумышленник страдает «острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении», – говорится в сообщении следственного управления СК Тюменской области.

Специалисты установили: мужчина нуждается в принудительном лечении.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.11.18

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