Самолёт рейса Тюмень – Домодедово экстренно сел в Перми

В среду, 17 октября, самолёт авиакомпании S7, летевший из Тюмени, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Причиной инцидента, по данным агентства «Новый День», стало плохое самочувствие пассажира лайнера. Речь идёт о самолёте, который выполнял рейс 202 Тюмень-Домодедово. «Мужчину, которому стало плохо, сразу после приземления госпитализировали в тяжёлом состоянии. Борт после дозаправки продолжил выполнение маршрута», – рассказал агентству один из пассажиров лайнера.

Согласно он-лайн табло аэропорта Домодедово, прибытие в Москву рейса 202 авиакомпании S7 задерживается на час и пятнадцать минут. Там указано, что борт был перенаправлен в Пермь.

Получить комментарии от авиакомпании на момент публикации не удалось. Агентство опубликует их после получения ответа.

Тюмень, служба информации

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