Депутатов тюменской облдумы лишат «золотых парашютов»

Тюменские депутаты лишатся «золотых парашютов». Сейчас, согласно закону «О статусе депутата тюменской областной думы», народные избранники, работавшие на постоянной основе, после окончания полномочий получают единовременную выплату в размере месячного заработка (примерно от 400 тыс. до миллиона рублей)

Как выяснилось, это противоречит федеральному законодательству, которое хоть и предусматривает возможность материальных гарантий для бывших депутатов, но ограничивает круг получателей пособия теми, кто достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность будучи депутатом. Кроме того, закон запрещает выплачивать «парашют» лицам, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов или с неисполнением обязанностей.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков внес в думу законопроект, приводящий закон «О статусе депутатов Тюменской облдумы» в соответствие с федеральным законодательством и лишающий ряд народных избранников дополнительных денег. Инициативу поддержал комитет по государственному строительству и местному самоуправлению и рекомендовал думе принять документ в первом чтении на заседании 18 октября.

«У нас сейчас все без исключения депутаты, работающие на профессиональной основе, имеют право на получение финансовой поддержки в связи с прекращением полномочий. В то время, как федеральное законодательство говорит о том, что это возможно лишь в случае, кода лишившийся полномочий депутат достиг пенсионного возраста», – пояснил «Новому Дню» Михаил Селюков. По его словам, законопроект – это очередной шаг в процессе по сокращению расходов на депутатский корпус. Далее либерал-демократы попытаются добиться полной отмены выплат пособий бывшим депутатам.

Стоит отметить, что после утверждения законопроекта, материальные гарантии будут даваться депутатам согласно областному закону «О государственных должностях». Этот документ предусматривает, что народный избранник, чьи полномочия на профессиональной основе прекратились при достижении пенсионного возраста или при потере трудоспособности, имеет право целых три месяца получать выплаты в размере среднемесячного депутатского заработка.

Напомним, в тюменской облдуме получают зарплату 24 депутата. Всем им на сегодняшний день положены «золотые парашюты», отпуск в 48 дней, оплата проезда к месту отдыха и обратно и т.д. Кроме того, у них есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета и право на ежемесячную доплату к пенсии по старости.

Размер ежемесячного заработка составляет от 400 тыс. рублей у рядовых тюменских депутатов до 800 тыс. рублей у вице-спикера и миллиона рублей у спикера. Согласно налоговым декларациям за 2017 год, председатель Сергей Корепанов получил 12,9 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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