Тюменская облдума лишила себя «золотых парашютов», не понимая, что делает

Тюменские депутаты одобрили в первом чтении изменения в закон «О статусе депутата» и лишили себя «золотых парашютов». Как уже писал «Новый День», до сегодняшнего дня народные избранники, работавшие на постоянной основе, после окончания полномочий имели право на получение единовременной выплаты в размере месячного заработка (примерно от 400 тыс. до 1 млн рублей).

Это противоречит федеральному законодательству, которое хоть и предусматривает возможность материальных гарантий для бывших депутатов, но ограничивает круг получателей пособия теми, кто достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность будучи депутатом. Кроме того, закон запрещает выплачивать «парашют» лицам, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов или с неисполнением обязанностей.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков внес в думу законопроект, приводящий закон «О статусе депутатов Тюменской облдумы» в соответствие с федеральным законодательством и лишающий ряд народных избранников дополнительных денег. Согласно поправкам, материальные гарантии будут даваться депутатам согласно областному закону «О государственных должностях». Этот документ предусматривает, что народный избранник, чьи полномочия на профессиональной основе прекратились при достижении пенсионного возраста или при потере трудоспособности, имеет право целых три месяца получать выплаты в размере среднемесячного депутатского заработка.

Поскольку автор законопроекта в знак протеста покинул зал заседаний вместе с другими членами фракции ЛДПР, присутствующим пришлось принимать решение без пояснений. Судя по всему, мало кто из них читал сам документ или пояснительную записку к нему. Депутаты решили, что теперь все будут получать вместо одного «золотого парашюта» сразу три.

«В законе «О статусе» было прописано, что по окончании полномочий депутатам, работавшим на постоянной основе, выплачивается пособие в размере среднемесячного заработка, а в законе «О госдолжностях», по которому теперь будут обеспечиваться гарантии, прописано, что депутатам выплачивается три оклада», – сказал глава комитета по госстроительству Фуат Сайфитдинов.

«Обратите внимание, что разработчиком законопроекта является представитель фракции, которая активно борется со всякими привилегиями», – съязвил единоросс Николай Яшкин. Он спросил, в какую сумму обойдется бюджету новелла.

«Это не текущий вопрос. Эти выплаты будут производиться только по окончанию созыва, то есть через три года, и только тем депутатам, которые будут уходить из думы на пенсию», – пояснил Сайфитдинов, но на эти слова уже никто не обратил внимания.

В итоге законопроект был одобрен в первом чтении. «До сегодняшнего дня все без исключения депутаты, работающие на профессиональной основе, получали право на получение финансовой поддержки по окончанию своих полномочий. Теперь же, если законопроект примут в окончательном чтении, «парашют», хоть и трехмесячный, смогут получить только те, кто будучи депутатом вышел на пенсию», – пояснил «Новому Дню» Михаил Селюков. По его словам, законопроект – это очередной шаг в процессе по сокращению расходов на депутатский корпус. Далее либерал-демократы попытаются добиться полной отмены выплат пособий бывшим депутатам.

Напомним, в тюменской облдуме получают зарплату 24 депутата. Всем им на сегодняшний день положены «золотые парашюты», отпуск в 48 дней, оплата проезда к месту отдыха и обратно и т.д. Кроме того, у них есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета и право на ежемесячную доплату к пенсии по старости.

Размер ежемесячного заработка составляет от 400 тыс. рублей у рядовых тюменских депутатов до 800 тыс. рублей у вице-спикера и миллиона рублей у спикера. Согласно налоговым декларациям за 2017 год, председатель Сергей Корепанов получил 12,9 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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