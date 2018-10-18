Из тюменской облдумы требуют уволить оппозицию

Члены фракций ЛДПР и КПРФ устроили демарш на заседании тюменской облдумы 18 октября. Народным избранникам не дали слова при обсуждении вопросов о налоговых льготах для пивоваров и производителей стеклотары. Спикер Сергей Корепанов прекратил прения, несмотря на то, что представители оппозиции записались на выступление.

«Если нам не дают задавать вопросы, то нам нет смысла участвовать в заседании. Фракция ЛДПР выходит», – заявил Глеб Трубин. Кроме него после пятого вопроса зал покинули, Артем Зайцев, Тамара Казанцева, Юрий Юхневич, Иван Левченко, после перерыва к ним присоединился Михаил Селюков. «Депутаты фракции «Единой России», пользуясь подавляющим большинством в облдуме, предложили воздержаться от прений по этому вопросу, и перешли сразу к голосованию. Не взирая на то, что сразу три депутата, среди которых был и коммунисты Юрий Юхневич и Иван Левченко записались на выступление, – пояснила позицию коммунистов Тамара Казанцева. – В сложившейся обстановке в стране, когда налоги на простых граждан вызывают открытое недовольство, послабления для корпораций, и даже запрет на обсуждение этой темы совершенно недопустимы».

Своим поступком парламентарии рассердили коллег. Глава компании «Ямалтрансстрой» Игорь Нак едва не сорвался на крик, требуя уволить оппозицию из думы. «Я прошу прощения за свою примитивность, может я чего-то не понимаю. Если мой сотрудник ушел с работы и отсутствовал три часа, коллектив проводит расследование и принимает решение вплоть до увольнения за прогул. Наши коллеги ушли без уважительных причин. Давайте потянем заседание до трех часов, чтобы это был прогул. Они же на зарплате сидят. За прогул выговор, и никаких премий, ничего!», – кипятился Нак.

Сергей Корепанов пообещал ему, что демарш не пройдет бесследно. «Комиссия по этике зафиксировала все нарушения и разберется», – сказал председатель думы. До конца заседания представители КПРФ и ЛДПР в зале так и не появились.

Тюмень, служба информации

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