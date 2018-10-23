Прокуратура возбудила дела в отношении менеджеров «Тюмень Водоканала»

Прокуратура Тюменской области возбудила шесть административных дел в отношении руководителей «Тюмень Водоканал». Так, директора компании по производству, коммерческого директора и начальников структурных подразделений надзорный орган обвинил в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Жалобы рассматривались дольше месяца.

Кроме того, прокуратура выяснила, что «Тюмень Водоканал» не разместил необходимую информацию в государственной информационной системе ЖКХ. Речь идет о состоянии расчетов управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями и расчетов потребителей с ресурсниками. В итоге прокуратура области возбудила в отношении начальника отдела информационных технологий административное дело по ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в ГИС ЖКХ). По результатам рассмотрения дела мировой судья объявил ему предупреждение.

Также выяснилось, что «Тюмень Водоканал» не всегда соблюдал требования закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». За это судом был оштрафован начальник отдела общеправового сопровождения операционной деятельности. Общая сумма назначенных судом в доход государства штрафов составила 50 тыс. рублей.

Напомним, ООО «Тюмень Водоканал» входит в ГК «Росводоканал» Михаила Фридмана и полностью зависит от коммерческих компаний, зарегистрированных в Люксембурге и на Кипре. В аренде у этой компании находятся муниципальные сети водоснабжения и водоотведения города. В августе 2018 года у полиции возникли вопросы к «Тюмень Водоканал». Причиной послужил доклад Росфинмониторинга, который обнаружил подозрительные финансовые операции ресурсоснабжающей организации

Тюмень, служба информации

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