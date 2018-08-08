Силовики выясняют, куда «Тюмень Водоканал» вывел деньги жителей

У полиции возникли вопросы к ООО «Тюмень Водоканал», управляющему водопроводно-канализационным хозяйством города. Причиной послужил доклад Росфинмониторинга, который обнаружил подозрительные финансовые операции ресурсоснабжающей организации. Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам, информацию о странных инвестициях «Тюмень Водоканала» Росфинморниторинг уже передал в прокуратуру Тюменской области.

В докладе говорится, что средства «Тюмень Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал» Михаила Фридмана) перечислял компаниям, зарегистрированным менее чем за три месяца до платежа. Собеседник агентства считает, что эти ООО имеют признаки «фирм-однодневок». В списке три общества. Двум из них были перечислены суммы до миллиона рублей в счет оплаты товаров и услуг. А вот третье ООО – «РВК-Капитал» – зарегистрированное 19 сентября 2016 года, получило в ноябре-декабре 2016 года солидный вклад в свой уставный фонд (508 млн рублей) из средств «Тюмень Водоканала».

Баланс «РВК-Капитал» на конец 2016 года составил 2,9 млрд рублей. Учредителями, кроме «Тюмень Водоканала», выступили оренбургский, краснодарский и барнаульский водоканалы, а также «РВК-Воронеж». Вклад тюменского предприятия был не самым значительным – 17,5% против 24% у «Краснодар Водоканала». При этом уставный капитал на конец 2016 года у «РВК-Капитал» составил лишь 2 млн 909 тысяч рублей.

Среди сфер деятельности ООО «РВК-Капитал» 27 направлений – от консультирования по вопросам коммерческой деятельности до ремонта компьютеров. При этом ООО «РВК-Капитал», зарегистрированное в Москве, на конец 2016 года показало нулевую выручку и убыток в 1,9 млн рублей. В открытых источниках указывалось, что изначально численность персонала предприятия с балансом, сравнимым с годовым бюджетом города Ишима была менее 10 человек. Конечными владельцами открытые источники называют офшорные компании: «Вентрелт Холдингс с. А Р.Л» (Люксембург) и кипрские «Гениле Трейд Лимитед» (Genile Trade Limited) и «Бриева инвест лимитед».

Также внимание Росфинмониторинга, по данным источника, привлекли еще 12 компаний, с которыми у «Тюмень Водоканала» были договорные отношения. «Эти организации осуществляли сомнительные операции по транзиту и обналичиванию денег, их уставный капитал составлял минимальные 10 тысяч рублей, а число работников не дотягивало до 10-ти», – говорит собеседник агентства.

По данным источников «Нового Дня», УБЭП и ПК полиции региона уже получило указание прокуратуры провести в «Тюмень Водоканале» проверку. Тюменское предприятие – не единственный актив «Росводоканала», которым интересуются силовики. В феврале 2018 года экс-гендиректора «Тверь Водоканала» осудили на три года лишения свободы по статье 160 УК РФ. Через сутки структура «Росводоканала», владевшая 75% «Тверь Водоканала», безвозмездно передало свою долю министерству имущественных и земельных отношений Тверской области.

Также в феврале прокуратура не дала передать структурам Михаила Фридмана архангельский МУП «Водоканал». Надзорное ведомство назвало проект концессионного соглашения крайне рискованным, а компанию «РВК-Центр», выступившую инвестором – «бомжом» с огромными убытками.

В Тюменской области «Тюмень Водоканал» является концессионером, который по соглашению в властями занимается реконструкцией системы водоснабжения и водоотведения города до 2031 года. В частности, предполагается перевод Тюмени исключительно на подземные источники водоснабжения (сейчас город питается из подземного и поверхностного водозаборов).

Проект ценой около 23 млрд рублей подвергся жесткой критике местных экологов, отмечавших, что новые артезианские скважины для обеспечения города водой будут пробурены в опасной близости от места проведения подземного ядерного взрыва в 50-х годах XX века. Кроме того, население недовольно тем, что в рамках концессии произойдет значительный рост стоимости водоснабжения.

Согласно соглашению, до 2031 года тариф на водоснабжение для горожан подорожает с 33,29 рублей за кубометр в 2017 году до почти 80 рублей к 2031 году. Сколько люди будут платить за воду фактически, а какую часть суммы будет компенсировать региональный бюджет, пока неизвестно.

Получить комментарий у «Росводоканала» не удалось. Запрос в компанию был направлен еще 2 августа. Агентство, в том числе, просило уточнить перечислялись ли «РВК-Капиталу» средства, полученные из тарифа для тюменских потребителей. В «Росводоканале» заявили, что «вопрос очень сложный», а все специалисты, способные подготовить ответ, находятся в отпуске. Там не смогли назвать даже примерные сроки, в которые будет обработан запрос.

Тюмень, служба информации

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