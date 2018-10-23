Тюменские депутаты дали спикеру оклад больше, чем у мэра

Депутаты тюменской городской думы определились с зарплатами для своих коллег. Благодаря ученым степеням оклад спикера гордумы Евгения Заболотного будет больше, чем у главы Тюмени Руслана Кухарука, а оклад экс-сенатора Степана Киричука почти сравняется с окладом мэра.

Во вторник, 23 октября на заседании комиссии по городскому общественному самоуправлению депутаты одобрили новый порядок оплаты труда троих народных избранников, которые ближайшие пять лет будут трудиться на постоянной основе. Согласно проекту решения гордумы, председатель Евгений Заболотный будет получать оклад в размере 90% от оклада главы Тюмени Руслана Кухарука. Его заместитель Дмитрий Осипов получит из бюджета Тюмени ежемесячно 80% от оклада главы города, а председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук – 70% от оклада Кухарука.

В реальности двое из трех депутатов будут получать значительно больше – они имеют научные степени и за это проектом решения гордумы предусмотрены выплаты в размере 25% от оклада. Таким образом, оклад Евгения Заболотного составит 112,5% от оклада главы Тюмени. Степан Киричук будет получать 87,5% оклада Руслана Кухарука. Размер оклада Руслана Кухарука на заседании комиссии не озвучивался, и никто из опрошенных депутатов не смог его назвать. Согласно данным декларации о доходах предыдущего главы администрации Тюмени Александра Моора, в 2017 году он заработал 5,5 млн рублей.

Отметим, что только у Степана Киричука тема диссертации – «Муниципальное управление как объект социально-политического изучения» – связана с местным самоуправлением. Евгений Заболотный в свое время защитил диссертацию на тему «Российская историография революции 1917 года на Урале». Стоит отметить, что в 2016 году сообщество «Диссернет» опубликовало данные, согласно которым в работе сенатора заимствованы порядка 100 из 350 страниц диссертации.

Проект решения о назначении зарплат был внесен самой комиссией по городскому общественному самоуправлению. Депутаты не стали устраивать большого обсуждения вопроса, высказался только коммунист Александр Чепик. Он отметил, что новый зарплатный «табель» составлен в лучших традициях СССР, когда у руководителей и их заместителей была незначительная разница в доходах. Чепик добавил также, что размер своего оклада глава города Руслан Кухарук должен определить себе сам. «Например, поставить себе оклад в размере трех среднемесячных зарплат в Тюмени», – сказал Александр Чепик.

Кроме зарплаты из бюджета, депутаты получили ряд льгот. В частности, полис ДМС за счет городского бюджета, оплату стоимости санаторно-курортных путевок один раз в два года в размере не свыше двух должностных окладов депутата и оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Также депутаты будут получать ежемесячную надбавку за выслугу лет на муниципальной службе и особые условия этой службы, единовременную выплату при предоставлении ежегодного отпуска. Кроме того, депутатам полагаются оплата разницы между средней зарплатой на период ежегодного отпуска и денежным содержанием и премии по результатам работы. Размер этих выплат будет определять председатель гордумы Евгений Заболотный.

Проект решения городской думы будет рассмотрен на заседании 31 октября. Учитывая, что на заседании профильной комиссии не нашлось противников этого решения, можно предполагать, что депутаты примут его.

Тюмень, служба информации

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