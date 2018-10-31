Спикер думы Тюмени отказался от сомнительной доплаты к зарплате

Тюменская городская дума в среду, 31 октября, одобрила новые зарплаты и соцгарантии для депутатов, работающих на постоянной основе (то есть за зарплату). Спикер думы Евгений Заболотный при этом отказался от надбавок за ученую степень и за работу со сведениями, составляющими гостайну, сообщает агентство «Новый День». Именно эти надбавки ранее стали определяющими: благодаря им зарплата спикера могла бы быть больше зарплаты мэра города Руслана Кухарука.

На заседании гордумы Тюмени депутаты прняли решение о «размерах и условиях оплаты труда депутатов». В течение этого созыва оклад председателя Евгения Заболотного будет составлять 90% от оклада главы города Тюмени. Оклад его заместителя Дмитрия Осипова составит 80% от оклада мэра, а председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению, экс-сенатор Степан Киричук получит 70%.

При этом Евгений Заболотный внес предложение убрать некоторые доплаты, полагавшиеся депутатам по первоначальному проекту решения. Он предложил отказаться от доплаты в 25% оклада за ученую степень. Спикер объяснил коллегам, что ознакомился с практикой, сложившейся в муниципальных органах власти Тюмени, и не нашел там таких доплат. Также Заболотный предложил убрать доплату за работу со сведениями, составляющими гостайну. «Когда я работал в правительстве Тюменской области заместителем губернатора, у меня был доступ к гостайне, – сказал Заболотный. – А здесь никакой тайны быть не может».

Оппозиция согласилась с предложениями. «Система оплаты труда депутатов гордумы стала прозрачной, сделано то, за что мы (оппозиция – ред.) очень долго бились. Очень приятно, что мы теперь все видим в открытом доступе», – отметил в разговоре с корреспондентом «Нового дня» депутат от КПРФ Александр Чепик.

Тюмень, служба информации

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