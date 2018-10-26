Тюменскую пенсионерку, которая жаловалась на чиновников и ЖКХ, посадили в СИЗО

В Тюмени 74-летнюю пенсионерку – почетного нефтяника и ветерана труда Нину Трапш судят за угрозы убить следователя. Раньше ее подозревали в угрозах расправиться с замглавы администрации Тюмени. Как рассказал «Новому Дню» руководитель тюменского областного отделения РКРП Александр Черепанов, вставший за защиту пожилой женщины, в четверг, 25 октября в Калининском районном суде Тюмени состоялось заседание, на котором дал показания 24-летний потерпевший, следователь СУ СКР по Тюменской области. По словам Черепанова, конфликт между следователем и пенсионеркой Ниной Трапш случился после несанкционированного обыска, проведенного у женщины в рамках расследования дела об угрозах убить заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева.

По словам Черепанова, следователь проверял адреса, с которых чиновнику приходили письма с угрозами убийством. Большинство адресов оказались фальшивыми, но на одном из них следователь застал Нину Трапш. Якобы обыск был проведен без санкции суда. В ходе него пенсионерке стало плохо, ей вызвали «скорую». Врачам удалось привести Нину Трапш в чувство. «Якобы после «скорой» она выскочила обнаженной и угрожала убить следователя», – передал слова потерпевшего, сказанные в судебном заседании, Александр Черепанов.

Черепанов добавил, что уголовное дело против Трапш по угрозам убить Максима Афанасьева было закрыто, так как во время обыска следователю не удалось найти изобличающие пенсионерку улики. Новое уголовное дело против Трапш было возбуждено уже в связи с угрозами убить следователя. Сейчас Нина Трапш находится в СИЗО и болеет, но на заседание суда ее привозили – врачи заключили, что состояние пенсионерки позволяет участвовать в процессе.

Пенсионерка, по словам Черепанова, не признает своей вины. Сам коммунист считает обвинения в ее адрес надуманными. «О чем говорить, если следователь на голову выше меня, а она на голову ниже меня», – недоумевает Черепанов. По мнению политика, Трапш просто надоела властям своими постоянными письмами с сообщениями о проблемах в области ЖКХ, капитального ремонта и строительных работ на Московском тракте в Тюмени. В связи с этим ее якобы и решили «закрыть».

Ранее на портале change.org появилась петиция с требованием освободить Нину Трапш из «тюремных застенков». «Вместо того чтобы извиниться перед пожилой женщиной, следователь ОВД СО по Центральному АО г. Тюмени СУ СКР по Тюменской области сфабриковал новое уголовное дело на Трапш Н.Ф., якобы высказывавшей угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью в адрес 24-летнего следователя, проводившего обыск. В настоящее время Трапш Н.Ф. в связи с неявкой в суд арестовали и упрятали за решетку, хотя за преступления легкой степени тяжести такого не должно было быть. Самое интересное, её хотят судить по статье, которая никогда в России не применялась, нет судебной практики по ст. 296 ч. 2 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) судья Черкасова Г.Г. хочет стать первопроходцем», – говорится в петиции.

Автором петиции на сайте значится Александр Черепанов. Он подтвердил «Новому Дню», что петиция создана по его поручению. Следующее заседание суда по делу Нины Трапш пройдет 29 октября.

В СУ СКР по Тюменской области «Новому Дню» подтвердили, что более года назад дело по ст. 296 УК РФ ушло в суд. Пенсионерка действительно угрожала расправой находящемуся при исполнении служебных обязанностей следователю. «Мера пресечения для женщины была избрана в виде подписки о невыезде. Все остальные решения, в том числе о помещении под стражу, выносил суд», – пояснила старший помощник руководителя СУ Людмила Галстян.

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