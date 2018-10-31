В Тюмени осудили пенсионерку, которая провела два месяца в СИЗО после писем в мэрию

Пенсионерку Нину Трапш, которую два месяца держали в СИЗО по обвинению в угрозах следователю СК, признали виновной. В среду, 31 октября, 74-летнюю женщину приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей и освободили в зале суда, сообщает агентство «Новый День».

С учетом того, что Нина Трапш провела в СИЗО больше двух месяцев (ее взяли под стражу 28 августа за то, что она не являлась в суд), суд отменил штраф. Сама пенсионерка так и не признала себя виновной. Тем не менее, суд признал доказанной версию следствия. Она такова: 4 июля 2017 года потерпевший, следователь СУ СК по Тюменской области Сергей Колесников рано утром пришел к Нине Трапш, чтобы провести обыск. Причиной было расследование уголовного дела о письмах с угрозами, которые приходили в адрес замглавы администрацииТюмени Максима Афанасьева – предполагали, что писала письма именно женщина.

Дома во время обыска были пенсионерка и ее сын. Женщина не хотела пускать одетого в штатское следователя, изначально она приняла сотрудников правоохранительных органов за бандитов и только на следующий день от сына узнала, что Колесников – действительно следователь.

В ходе обыска Нине Трапш стало плохо, ей вызвали «скорую», которая привела женщину в чувство. Сам потерпевший утверждал, что Трапш всячески препятствовала производству обыска, а в один момент кинулась к нему со словами: «Уйди, пока я тебя не убила! Чтоб ты сдох, будь ты проклят. Отвали, иначе сейчас я тебе башку отрублю».

Дело по поводу угроз в адрес Афанасьева было закрыто, но следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Нины Трапш за «угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»(ст. 296 УК РФ). Сергей Колесников заявил во время следствия, что воспринял угрозы Нины Трапш реально.

Когда женщина несколько раз не явилась в суд, ее взяли под стражу и поместили в СИЗО.

После оглашения приговора освобожденная из-под стражи Нина Трапш рассказала журналистам, что находилась в СИЗО с «наркоманами и убийцами». «Как ни странно, все заключенные меня жалели, и убийцы, и наркоманы. Потому что он (Сергей Колесников – ред.) оговорил меня по просьбе чиновника», – рассказала Нина Трапш в суде.

В ходе процесса Нине Трапш помогал руководитель тюменского отделения РКРП Александр Черепанов. Он рассказал «Новому дню», что уголовное преследование Трапш было вызвано ее активной жизненной позицией – пенсионерка писала письма в мэрию с жалобами на ЖКХ, капитальный ремонт домов, реконструкцию улицы Московский тракт, где сама проживала. По мнению Черепанова, арест 74-летней пенсионерки, имеющей проблемы со здоровьем, был явлением беспрецедентным. Коммунист отметил, что обвинения были надуманными, добавив, что следователь на голову выше него, а пенсионерка на голову ниже. Черепанов создал петицию в сети Интеренет в поддержку Нины Трапш.

Тюмень, служба информации

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