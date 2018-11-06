Компанию уральского энергетика Боброва проверяют после гибели сотрудника

На сельхозпредприятии известного уральского энергетика Алексея Боброва случилось ЧП. На рабочем месте погиб животновод ООО «Бизон» – его тело было обнаружено в поле с многочисленными повреждениями головы. Мужчина занимался выпасом крупного рогатого скота и был допущен на смену в состоянии алкогольного опьянения,– сообщили в Роструде.

«ЧП случилось еще в июле. Работник заступил на смену, но как выяснилось потом, даже скот не выпустил из загона. Самого его нашли в двух километрах уже без признаков жизни. Возможно мерин, на котором ездил животновод, скинул пьяного ездока. Или произошло что-то другое, не знаю», – рассказал «Новому Дню» начальник ишимского межрайонного отдела Роструда Анатолий Лесовец.

В СУ СКР по Тюменской области не смогли оперативно ответить на вопрос, от чего конкретно скончался мужчина. Но в любом случае в гострудинспекции связывают несчастный случай с производством.

«Тело нашли на территории предприятия, на пастбище, то есть на рабочем месте. Причинами стали допуск животновода к работе в состоянии алкогольного опьянения, без медосмотра, а также отсутствие контроля со стороны ответственных должностных лиц»,– пояснил Анатолий Лесовец. По его словам, работодатель считает, что животновод погиб на чужой территории, однако обосновать свою позицию не может.

После проверок «Бизона» компании были выписаны штрафы за допуск к работе пьяного сотрудника (порядка 180 тыс. руб.), за то, что работники не обеспечены спецодеждой (130 тыс. руб.), не обучены безопасным методам приема выполнения работ и оказанию первой помощи (50 тыс. руб.). «Кроме того, выяснилось, что сотрудники не обеспечены средствами индивидуальной защиты. За это был выписан еще один штраф в размере 180 тыс. рублей. Сейчас они обжалуют это в суде»,– сказал Анатолий Лесовец.

Напомним, в сентябре 2018 года агрофирмой Алексея Боброва занималась прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство обнаружило, что «Бизон» устроил в Омутинском районе незаконную свалку трупов животных. Вместо того, чтобы сжечь, переработать или хотя бы должным образом захоронить биологические отходы, сотрудники «Бизона» просто сваливали останки и трупы животных недалеко от своих животноводческих помещений близ деревни Тетеркино. Предприятие получило штраф в полмиллиона рублей.

Согласно данным из открытых источников, конечным владельцем ООО «Бизон» является Алексей Бобров, один из его основных бизнес-партнеров Татьяна Черных и австрийская Энерджи Сейлз Холдинг Гмбх (Energy Sales Holding Gmbh).

Омутинский район, служба информации

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