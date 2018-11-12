Почётный житель Тюменской области выплатил зарплату только после возбуждения уголовного дела

Известный в Западной Сибири научный институт – «Сибирский научно-анатитический центр» («СибНАЦ») после вмешательства прокуратуры погасил долги по зарплате перед работниками на сумму более 49 млн рублей. Эта сумма не полная – в неё не входит оплата за вторую половину сентября и первую половину октября. Гендиректором общества является известный в Тюменской области геолог Анатолий Брехунцов, отец экс-депутата тюменской горумы Алексея Брехунцова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, первые обращения от работников «СибНАЦа» в связи с задержками зарплаты стали поступать в июле 2018 года. На 20 июля в научно-исследовательском центре накопились долги за вторую половину апреля, мая и июнь. Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иски о взыскании зарплаты. И.о. гендиректора получил предостережение, а центр получил от гострудинспекции штраф в 50 тыс. рублей. В августе следственными органами было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, сейчас его расследование продолжается.

Организация периодически выплачивает долги по зарплате, например, в сентябре было выплачено 15,5 млн рублей. Транш в 49 млн рублей, о котором говорилось выше – это новые выплаты.

В сентябре 2018 года УФНС по Тюменской области обратилось в суд с иском о признании НАО «СибНАЦ» банкротом.

Анатолий Брехунцов является почётным жителем Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.18

Здание строительного вуза в Тюмени эвакуировано из-за сообщения о бомбе. / Сенаторы из Москвы едут в Тюмень, чтобы узнать, как правильно работать на благо людей. / На имя, которое тюменцы выбрали для «Рощино», претендуют еще два аэропорта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»