Почетного жителя Тюменской области оштрафовали за невыплату зарплаты своим работникам

Уголовное дело в отношении исполнительного директора НАО «СибНАЦ», почетного жителя Тюменской области Анатолия Брехунцова прекращено. Речь идет о невыплате заработной платы работникам. Во время следствия фирма погасила задолженность, Брехунцов был привлечен к судебному штрафу в размере 40 тыс. рублей в доход государства

Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №13 Ленинского судебного района Тюмени.

Уголовное дело в отношении Брехунцова было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что руководитель с апреля по октябрь 2018 года не платил заработную плату 508 работникам, задолжав им более 60 млн рублей. Как ранее писал «Новый День», кроме уголовного дела в отношении «СибНАЦ» прокуратурой ране возбуждалось административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда оштрафовала фирму на 50 тыс. рублей.

В 2014 году уголовное дело возбуждалось в отношении сына Брехунцова – генерального директора АО «СибНАЦ» и депутата гордумы Андрея Брехунцова. Ему тогда вменялось совершение преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

В сентябре 2018 года УФНС по Тюменской области обратилось в суд с иском о признании НАО «СибНАЦ» банкротом из-за долга в 122,753 млн рублей. После этого компания заплатила все налоги в бюджет.

В августе 2016 года Анатолий Брехунцов стал почетным гражданином Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.02.19

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