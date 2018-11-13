«Рощино» заплатит 4 млн рублей за попытку уничтожить конкурента

Тюменский «Рощино» не смог оспорить штраф, наложенный на аэропорт за злоупотребление доминирующим положением. Субъект естественной монополии пытался вытеснить с рынка одного из поставщиков бортового питания ООО «Сила вкуса». Компания пожаловалась в антимонопольном органе и сотрудники УФАС нашли в аэропорту нарушения закона о Защите конкуренции.

«На «Рощино» возложены функции по обеспечению авиационной безопасности, включающие обязанность организации и проведения досмотра бортового питания для воздушных судов. Несмотря на то, что расходы на проведение досмотра бортового питания, которое ООО «Сила вкуса» доставляло до самолетов авиакомпании «Сибирь», оплачивал сам воздушный оператор, аэропорт в течение 2016 года взимал с поставщика питания дополнительную плату», – рассказали в УФАС Тюменской области.

Там пришли к выводу, что поскольку аэропорт сам осуществляет деятельность по поставке бортового питания, то имеет экономическую заинтересованность в вытеснении конкурентов. Пользуясь своим монопольным положением, «Рощино» чинил препятствия компании «Сила вкуса», не давая ей выполнять обязательства перед авиакомпанией «Сибирь». Однажды это даже привело к задержке рейса.

«Также проверкой было выявлено, что аэропортом в «Сибирь» неоднократно направлялись предложения о прекращении договорных отношений с ООО «Сила вкуса» и заключении договора с «Рощино». Не добившись своего, аэропорт отказался предоставлять спецтранспорт для конкурента и прекратил досмотр. Такие действия аэропорта могли привести к ограничению конкуренции и монополизации рынка», – сообщили в УФАС.

После вынесения решения о нарушении антимонопольного законодательства, аэропорт «Рощино» попытался оспорить его в суде. Суды трех инстанций отказали ему в удовлетворении заявленных требований и согласились с антимонопольным органом. В марте текущего года «Рощино» был вынесен штраф в размере 3,8 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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