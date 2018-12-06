Тюменский аэропорт «Рощино» оштрафован на 300 тыс. рублей

АО «Аэропорт «Рощино» оштрафован за несвоевременное исполнение предписания УФАС о прекращении злоупотребления доминирующим положением. Аэропорт пытался вытеснить конкурента (компанию «Сила вкуса») с рынка бортового питания, не давая ему выполнять обязательства перед авиакомпанией «Сибирь». Дело даже доходило до задержки рейсов.

О нарушении стало известно антимонопольщикам, они потребовали обеспечить конкуренцию, однако «Рощино» под разными предлогами затягивал исполнение предписания УФАС.

«Совершенное Обществом правонарушение не является малозначительным, так как безразличное отношение лица к своим публично-правовым обязанностям, установленным законодательством РФ о защите конкуренции, свидетельствует о существенной угрозе охраняемым интересам», – говорится в решении УФВС по Тюменской области.

В итоге «Рощино» привлекли к ответственности на основании ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ и оштрафовали на 300 тыс. рублей. Напомним, ранее аэропорт не смог оспорить штраф в размере 3,8 млн рублей, наложенный за само злоупотребление доминирующим положением и незаконные действия в отношении компании «Сила вкуса».

Тюмень, служба информации

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