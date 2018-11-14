В областной больнице Тобольска обрушился потолок в операционной

В Тобольске затопило областную больницу №3. Как передает корреспондент «Нового Дня», над пятым этажом ОКБ прорвало трубу водоснабжения. Частично обрушился потолок в затопленном операционном блоке, также водой залит 4-й этаж – персонал вручную ликвидирует последствия коммунальной аварии. «Как минимум две операции отменены, – сообщает источник агентства в Тобольске. – Говорят, что речь идет не только о плановых, но и об экстренных операциях».

Между тем, в пресс-службе департамента здравоохранения об отмене экстренных операций не подтвердили: «В больнице произошел прорыв трубы, замена которой была запланирована в рамках капитального ремонта в 2019 году. Из-за данной ситуации были перенесены две плановые операции, все экстренные – выполняются в прежнем режиме. На пациентах данная ситуация никак не отразилась: работают 5 операционных из 6, к началу следующей недели будут работать все в штатном режиме».

В пресс-службе администрации Тобольска заявили, что ничего не знают о коммунальном ЧП, поскольку больница не подчиняется городу

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 13.11.18

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