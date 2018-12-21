С тобольских медиков спросили за ремонт областной больницы

В областную больницу №3 в Тобольске, где в ноябре обрушился потолок в операционной, пришла проверка прокуратуры. Об этом сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске.

По информации инсайдера, в среду, 19 декабря сотрудники надзорного ведомства опросили Ирину Киселеву, главного инженера больницы. На следующий день была проведена выемка документов в больнице. По словам собеседника агентства, вопросы у представителей прокуратуры возникли также к кассиру лечебного учреждения и сотруднику отдела кадров.

Речь может идти о нарушениях при проведении ремонта больницы. Как писал портал «Тобольск Инфо», в 2017 году на ремонт ОБ№3 Тобольска было выделено 45 млн рублей из областного бюджета. Зимой 2017 года ремонтируемую больницу посетил тогдашний губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он публично заявил, что ремонт ОБ№3 должен быть закончен к концу 2018 года.

Главный инженер Ирина Киселева пришла в руководство ОБ№3 вместе с нынешним главным врачом Маратом Башировым. Ранее Баширов был главврачом местного Перинатального центра, тобольской ОБ№3 он руководит с 2013 года.

Как писал «Новый День», в середине ноября 2018 года в больнице обвалился потолок. Над пятым этажом ОКБ прорвало трубу водоснабжения. Частично обрушился потолок в затопленном операционном блоке, также водой залит 4-й этаж, и персонал вручную ликвидировал последствия коммунальной аварии.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области тогда заявили, что в больнице произошел порыв трубы, замена которой была запланирована в рамках капитального ремонта в 2019 году. Из-за происшествия были перенесены две плановые операции.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 21.12.18

В Тюмени бешеная енотовидная собака покусала обычную собаку. / Матвиенко попросила тюменского сенатора срочно позвонить губернатору Моору. / В Тюмени уволен директор госпредприятия, ответственного за лекарства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»