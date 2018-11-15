Коммуналка в Тюмени подорожает почти на 12%

Мэрия Тюмени готовится к повышению тарифов на коммунальные услуги в 2019 году на 11,7%. Такая цифра заложена в проекте городского бюджета на следующий год и плановый период 2020-2021, представленный для ознакомления депутатам городского собрания.

Согласно проекту документа (имеется в распоряжении редакции), «расходы на оплату коммунальных услуг сформированы [...] с использованием индексов роста тарифов естественных монополий на газ, электроэнергию, тепловую энергию, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов) на 2019 год – 1,117; на 2020 год – 1,046; на 2021 год – 1,046. Таким образом, авторы бюджета (администрация города) предполагают рост тарифов ЖКХ в 2019 году – на 11,7%, в 2020 – 4,6% и в 2021 году также 4,6%.

При этом прогноз уровня инфляции, согласно проекту бюджета, составляет 4,3% – то есть тарифы ЖКХ обгонят инфляцию в два с половиной раза.

В целом, согласно проекту, доходы бюджета на 2019 год составят почти 25,3 млн рублей при расходах почти в 27,4 млн рублей. Дефицит бюджета составит 2 млрд 84 млн рублей. В 2020-2021 годах бюджет уменьшится соответственно до 23 млрд рублей и 23,4 млрд рублей. При этом занимать деньги мэрия Тюмени не намерена.

В 2019 году 45% доходов городского бюджета, или 11,4 млрд рублей, составят поступления из других бюджетов, в основном из казны Тюменской области. В собственных доходах городского бюджета большую часть планируется получить за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – почти 8,66 млрд рублей. Налог от упрощенной системы налогообложения даст почти 1,7 млрд рублей, а земельный – 760 млн рублей.

Самыми большими в бюджете 2019 года будут расходы на образование (почти 12,2 млрд руб.), национальную экономику (почти 8,4 млрд руб) и социальную политику (2,2 млрд рублей). В проекте бюджета 2020-2021 годов расходы на «социалку» и образование будут понемногу расти, а вот расходы на экономику снизятся в 2020 году на 4 млрд рублей, а в 2021 году – еще на полмиллиарда.

Отметим, что, согласно постановлению правительства РФ об особенностях индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году, в России повышение стоимости услуг ЖКХ в будущем году пройдет в два этапа – на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

Тюмень, служба информации

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