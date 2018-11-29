Депутаты Тюмени одобрили рост трат на пиар власти

Депутаты гордумы Тюмени утвердили бюджет на 2019 год. Доходы, согласно документу, составят 25,3 млрд рублей, расходы – 27,4 млрд рублей, дефицит – 2 млрд рублей (его погашение планируется за счет ожидаемого остатка средств бюджета на начало года). Основной объем дохода составляют поступления из других бюджетов (11,4 млрд) и НДФЛ (8,66 млрд).

94% расходов будут направлены на реализацию 21 муниципальной программы. «Социальная направленность сохраняется, основные приоритеты – развитие человеческого капитала, улучшение жилищных условий, формирование комфортной среды для граждан», – сказал директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук.

Все депутатские фракции, включая ЛДПР, документ одобрили. Коммунист Сергей Пыхалов высказал несколько замечаний. В частности, он указал на сокращение поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию при повышении расходов на освещение деятельности органов власти в СМИ. Траты на пиар выросли с 17 до 28 миллионов. Одновременно соцподдержка граждан упала с 20 до 17 миллионов рублей.

Также представителю КПРФ показались слишком большими расходы на тюменскую набережную (150 млн руб.). «Только на ремонт ливневой канализации набережной заложено 29 млн рублей, при этом на всю ливневку в городе заложено 50 млн рублей»,– заметил Пыхалов.

В итоге из 33 депутатов, присутствующих на заседании, тридцать проголосовали за финансовый документ. Трое высказались против.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.11.18

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