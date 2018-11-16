Тюменские коммунальщики через госзакупки организуют корпоратив на полмиллиона

Тюменские коммунальщики готовятся к новому году. На сайте госзакупок размещена закупка на организацию новогоднего корпоратива для ООО «Тюмень Водоканал». Сумма – 476 тыс. рублей. Организатором станет УК «Восток».

Сотрудникам предложат в том числе вино, водку и шампанское. Из блюд – брошеты из лосося, шашлычки из моцарелы, пирожки, профитроли с искрой, блинчики с ветчиной, тортильи, рулетики из баклажанов. Праздник пройдёт в отеле Отель Vostok.

Напомним, ООО «Тюмень Водоканал» входит в ГК «Росводоканал» Михаила Фридмана и связано с офшорными компаниями. В аренде у этой компании находятся муниципальные сети водоснабжения и водоотведения города. В августе 2018 года у полиции возникли вопросы к «Тюмень Водоканал» из-за подозрительных финансовых операций.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.11.18

Тюменский врач похитил деньги у детских благотворительных фондов в Москве. / В Тюмени будут судить гинеколога, у которого гибли пациентки. / Тюмень потратит на новогоднюю ель и ледовый городок 20 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»