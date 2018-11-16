Тюменские коммунальщики через госзакупки организуют корпоратив на полмиллиона

Тюменские коммунальщики готовятся к новому году. На сайте госзакупок размещена закупка на организацию новогоднего корпоратива для ООО «Тюмень Водоканал». Сумма – 476 тыс. рублей. Организатором станет УК «Восток».
Сотрудникам предложат в том числе вино, водку и шампанское. Из блюд – брошеты из лосося, шашлычки из моцарелы, пирожки, профитроли с искрой, блинчики с ветчиной, тортильи, рулетики из баклажанов. Праздник пройдёт в отеле Отель Vostok.
Напомним, ООО «Тюмень Водоканал» входит в ГК «Росводоканал» Михаила Фридмана и связано с офшорными компаниями. В аренде у этой компании находятся муниципальные сети водоснабжения и водоотведения города. В августе 2018 года у полиции возникли вопросы к «Тюмень Водоканал» из-за подозрительных финансовых операций.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 16.11.18
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